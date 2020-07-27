Вісім випадків COVID-19 виявили у центральному апараті Держлісагентства

У центральному апараті Державного агентства лісових ресурсів України підтверджено вісім випадків інфікування COVID-19.

Про це у Facebook повідомив голова Держлісагентства Василь Кузьович.

«Після підтвердження у трьох працівників центрального апарату Держлісагентства цієї хвороби, всі співробітники здали ПЛР-тести. На жаль, результати лабораторних аналізів підтвердили наявність цього захворювання ще у 5 працівників центрального апарату Держлісагентства», - написав Кузьович.

За його словами, у Держлісагентстві почали оперативно вживати всіх необхідних заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

Керівник Держлісагентства додав, що офіційна інформація з цього приводу буде розміщена на сайті відомства у понеділок.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 920 нових випадків.

Фото: CTK Photo/Укрінформ