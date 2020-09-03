За добу в Україні COVID-19 підтвердили ще у 2430 осіб

В Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу помер 54 інфікований, загалом від початку епідемії зафіксовано летальних випадків 2 710.

За оновленими даними, одужали вже 59 676 осіб. За останню добу одужали 859 пацієнтів.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у Харківській області (301), місті Києві (280), Тернопільській (242), Львівській (209) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу було зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом.

В Україні з понеділка, 31 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони віднесено 21 адміністративно-територіальну одиницю України.