В Україні виявили 1 022 нові випадки COVID-19

В Україні станом на 29 липня лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, з них за добу – 1 022.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 21 летальний випадок. Одужали 650 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1 650 смертей від COVID-19. Одужали – 37 394. Зараз хворіють – 28 553.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 149 (загалом від початку епідемії 9248), місті Києві - 132 (7932), Івано-Франківській області - 118 (4342).

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Жодного нового випадку не зафіксовано на Кіровоградщині, де з початку епідемії захворіло 697 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 липня в Україні було лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.