У Гонконзі різко зросла кількість заражених коронавірусом

Лікарняна система Гонконгу може зіткнутися з колапсом через різке зростання випадків коронавірусу.

Про це у вівторок ввечері заявила глава адміністрації району Керрі Лем, повідомляє BBC.

«Місто знаходиться на межі широкомасштабного спалаху серед населення, який може призвести до краху нашої лікарняної системи і загибелі людей, особливо літніх», - заявила вона.

Лем закликала жителів Гонконгу «суворого дотримуватися заходів соціального дистанціювання і як можна довше залишатися вдома».

У середу в Гонконзі набрати чинності нові карантинні правила, включаючи обов'язкове носіння масок для обличчя та закриття ресторанів.

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Гонконг, де раніше успішно стримували поширення коронавірусу, тепер регулярно повідомляє про більш як 100 нових випадків COVID-19 щодоби.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 липня в світі зафіксовано 16 893 532 випадки коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.