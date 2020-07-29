У Гонконзі різко зросла кількість заражених коронавірусом
Про це у вівторок ввечері заявила глава адміністрації району Керрі Лем, повідомляє BBC.
«Місто знаходиться на межі широкомасштабного спалаху серед населення, який може призвести до краху нашої лікарняної системи і загибелі людей, особливо літніх», - заявила вона.
Лем закликала жителів Гонконгу «суворого дотримуватися заходів соціального дистанціювання і як можна довше залишатися вдома».
У середу в Гонконзі набрати чинності нові карантинні правила, включаючи обов'язкове носіння масок для обличчя та закриття ресторанів.
Гонконг, де раніше успішно стримували поширення коронавірусу, тепер регулярно повідомляє про більш як 100 нових випадків COVID-19 щодоби.
Як повідомлялося, станом на ранок 29 липня в світі зафіксовано 16 893 532 випадки коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.