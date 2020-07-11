Гонконг посилює карантинні обмеження через зростання випадків COVID-19

Через зростання нових випадків коронавірусу влада Гонконгу вирішили закрити всі школи та посилити карантинні обмеження.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр освіти Кевін Йенг заявив, що всі середні та початкові школи, а також дитячі садки повинні піти на канікули з понеділка, 13 липня. За його словами, таке рішення прийняли з урахуванням експоненціального зростання кількості підтверджених випадків захворювання COVID-19 за останні два дні.

За останній тиждень в Гонконзі зафіксували 147 випадків коронавірусу, з яких 88 - місцева передача. Днем раніше заразилися 42 людини. Спалах є одним з найбільших в місті з початку пандемії. Нові випадки зареєстрували у державному житловому комплексі, будинку для літніх людей та місцевих ресторанах; як вважається, водії таксі також могли стати переносниками інфекції.

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Уряд Гонконгу також анонсувала посилення заходів щодо соціального дистанціювання. Це торкнеться насамперед ресторанів і барів, там обмежать допустиму кількість гостей.

На цей час в Гонконзі зареєстровано 1404 активних випадки коронавірусу, 7 осіб померли.

Фото: Сіньхуа