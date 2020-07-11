Гонконг посилює карантинні обмеження через зростання випадків COVID-19
Про це повідомляє Financial Times.
Міністр освіти Кевін Йенг заявив, що всі середні та початкові школи, а також дитячі садки повинні піти на канікули з понеділка, 13 липня. За його словами, таке рішення прийняли з урахуванням експоненціального зростання кількості підтверджених випадків захворювання COVID-19 за останні два дні.
За останній тиждень в Гонконзі зафіксували 147 випадків коронавірусу, з яких 88 - місцева передача. Днем раніше заразилися 42 людини. Спалах є одним з найбільших в місті з початку пандемії. Нові випадки зареєстрували у державному житловому комплексі, будинку для літніх людей та місцевих ресторанах; як вважається, водії таксі також могли стати переносниками інфекції.
Уряд Гонконгу також анонсувала посилення заходів щодо соціального дистанціювання. Це торкнеться насамперед ресторанів і барів, там обмежать допустиму кількість гостей.
На цей час в Гонконзі зареєстровано 1404 активних випадки коронавірусу, 7 осіб померли.
Фото: Сіньхуа