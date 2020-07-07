Facebook, Google й Twitter припиняють співпрацю з поліцією Гонконгу

Компанії Facebook, Google й Twitter тимчасово припиняють надавати дані користувачів на запит правоохоронцям Гонконгу після ухвалення Китаєм контроверсійного закону про нацбезпеку регіону.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представників компаній.

«Деякі найбільші світові платформи соцмереж й інтернету заявили, що припиняють надавати дані користувачів на запит правоохоронців Гонконгу під час перегляду контроверсійного закону, ухваленим Китаєм», - йдеться у повідомленні.

За словами представника Facebook та її месенджера WhatsApp, наразі обмін даними із силовиками Гонконгу поставлений на паузу, адже триває детальний перегляд ухваленого Китаєм закону про нацбезпеку регіону.

У Google й Twitter також взяли паузу в питанні обміні даними з правоохоронцями Гонконгу й почали досліджувати текст закону.

Як повідомлялося, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який здійснює законодавчу владу, прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу.

Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого гонконзького законодавчого органу. За ухваленим законом китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

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Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.