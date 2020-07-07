Facebook, Google й Twitter припиняють співпрацю з поліцією Гонконгу
Про це повідомляє CNN із посиланням на представників компаній.
«Деякі найбільші світові платформи соцмереж й інтернету заявили, що припиняють надавати дані користувачів на запит правоохоронців Гонконгу під час перегляду контроверсійного закону, ухваленим Китаєм», - йдеться у повідомленні.
За словами представника Facebook та її месенджера WhatsApp, наразі обмін даними із силовиками Гонконгу поставлений на паузу, адже триває детальний перегляд ухваленого Китаєм закону про нацбезпеку регіону.
У Google й Twitter також взяли паузу в питанні обміні даними з правоохоронцями Гонконгу й почали досліджувати текст закону.
Як повідомлялося, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який здійснює законодавчу владу, прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу.
Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого гонконзького законодавчого органу. За ухваленим законом китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.
Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.
Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.