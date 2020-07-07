Канада заборонила екстрадицію до Гонконгу через новий закон про нацбезпеку

Через суттєве обмеження Китаєм автономії Гонконгу, Канада заявила про замороження екстрадиції до цього регіону КНР, а також про обмеження експорту товарів військового призначення.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відтепер Канада ставитиметься до експорту чутливої продукції до Гонконгу так само, як до продукції, що прямує до Китаю. Канада не дозволятиме експорт чутливих військових товарів до Гонконгу, а також заморожує угоду про екстрадицію з ним”, - повідомив Шампань.

Він додав, що Канада “приєднується до міжнародної спільноти, серйозно занепокоєної ухваленням законодавства про національну безпеку Гонконгу”.

“Це законодавство було ухвалено таємним чином без участі законодавчих чи судових органів Гонконгу та його народу, а також із порушенням міжнародних зобов’язань”, - наголосив міністр.

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На його переконання, цей процес продемонстрував зневагу до Основного закону Гонконгу й високого рівня автономності, обіцяного регіону в рамках політики “одна країна - дві системи”.

“Роль Гонконгу як глобального хабу була вибудована на цій основі. Без неї Канада вимушена переглянути чинні домовленості”, - вказав Шампань.

За словами міністра, уряд Канади продовжуватиме працювати з партнерами над захистом прав людини й верховенства права по всьому світу. “Канада й надалі сприятиме багатьом важливим обмінам з Гонконгом, водночас підтримуючи його народ”, - підсумував він.

Як відомо, Гонконг є особливим адміністративним районом КНР. З 1997 року, коли Британія повернула йому суверенітет, Гонконг дотримувався політики "одна країна, дві системи", що дозволило йому мати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

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Наприкінці травня Національний народний конгрес Китаю ухвалив закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу". Документ передбачає, серед іншого, відповідальність за "заколот, сепаратизм та зраду".

Велика Британія, США, Австралія та Канада виступили зі спільною заявою, звинувативши Китай у порушенні міжнародних зобов'язань.