У Конгресі США схвалили санкції проти Китаю через Гонконг

Палата представників Конгресу США 1 липня схвалила законопроєкт про санкції щодо китайських компаній та громадян у зв'язку з обмеженням автономії Гонконгу.

Про це повідомляє The Globe Post.

"Палата представників США у середу одностайно схвалила законопроєкт, що передбачає санкції проти банків, що ведуть бізнес з китайськими чиновниками, причетними до придушення продемократичних протестів у Гонконзі", - йдеться у повідомленні.

Санкції США є відповіддю на ухвалення Китаєм нового закону про національну безпеку Гонконгу. Він фактично позбавляє територію автономії та її особливої системи самоврядування.

Новий закон, схвалений у КНР, матиме прямий вплив на продемократичні протести у Гонконзі та надасть китайській владі ширші повноваження. Він дозволить уряду в Пекіні зокрема, втручатися у певні судові процеси в автономії, що викликає спротив у Гонконзі.

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Як повідомлялося, Гонконг вважається особливим адміністративним районом КНР. З того часу, як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики "одна країна, дві системи", що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

Наприкінці травня Національний народний конгрес Китаю схвалив закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу". Документ передбачає, серед іншого, відповідальність за "заколот, сепаратизм та зраду".

Велика Британія, США, Австралія та Канада виступили зі спільною заявою, звинувативши Китай у порушенні міжнародних зобов'язань.