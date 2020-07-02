ЄС занепокоєний рішенням Китаю поширити дію закону про безпеку на Гонконг

Високий представник ЄС від імені всіх країн Євросоюзу виступив із заявою з приводу рішення Всекитайських зборів народних представників поширити на Гонконг чинність закону КНР про національну безпеку.

Текст відповідної заяви оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про національну безпеку щодо Гонконгу 30 червня… Євросоюз підтверджує глибоке занепокоєння щодо цього закону, ухваленого без змістовних попередніх консультацій із законодавчими зборами Гонконгу та громадянським суспільством», - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що Євросоюз продовжує рішуче підтримувати стабільність і заможність Гонконгу відповідно до принципу «Одна країна - дві системи» та надає велике значення збереженню широкої автономії регіону відповідно до міжнародних зобов’язань КНР.

«Згідно із зобов’язаннями, які Китай узяв на себе у минулому, Євросоюз вважає важливим повний захист існуючих прав і свобод населення Гонконгу, включаючи свободу висловлювання і преси, асоціацій і зібрань, проведення демонстрацій тощо. Положення Міжнародної конвенції із громадянських та політичних прав (ICCPR), які є закріпленими в законодавстві Гонконгу, мають і надалі застосовуватися повною мірою», - наголосив високий представник ЄС.

За його словами, Євросоюз занепокоєний тим, що згаданий закон несе ризики серйозного підриву широкої автономії Гонконгу та матиме згубний ефект для незалежності судової влади й верховенства права. Обидва згадані принципи, йдеться у документі, є важливими для збереження стабільності й заможності Гонконгу та відповідають життєво важливим інтересам ЄС і міжнародного співтовариства.

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«ЄС закликає Китай уникати будь-яких дій, що можуть підірвати правову автономію Гонконгу, зокрема у вимірі дотримання прав людини. Європейський Союз оцінює наслідки застосування такого закону та буде продовжувати порушувати ці питання у діалозі з Китаєм», - указується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який є вищим законодавчим органом Китаю, остаточно ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу 30 червня. Документ одностайно підтримали 162 члени комітету.