У Гонконзі затримали понад 300 осіб під час акції проти китайського закону

Поліція Гонконгу затримала понад 300 людей, які брали участь у протесті проти нещодавно ухваленого у Китаї закону про нацбезпеку Гонконгу.

Про це повідомляє South China Morning Post.

«Поліція заявляє, що станом на 20 годину затримано понад 300 людей, включаючи 9 за ймовірне порушення закону про національну безпеку регіону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час протесту сталися сутички між демонстрантами й правоохоронцями. Останні застосували сльозогінний газ й обшукали десяток протестуючих.

Раніше повідомлялося про 30 затриманих.

Як повідомлялося, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який здійснює законодавчу владу, прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі.

Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого гонконгського законодавчого органу. За ухваленим законом китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.

Фото: CNN