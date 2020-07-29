Італія продовжила надзвичайний стан до 15 жовтня

Італійські сенатори підтримали пропозицію уряду щодо продовження дії режиму надзвичайного стану у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє ANSA.

"Сенат схвалив пропозицію більшості щодо продовження надзвичайного стану до 15 жовтня, 157-ма голосами за", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Італія була виключена з більшості списків заборон на поїздки по всьому світу після того, як рівень зараження в країні пішов на спад.

Згідно з даними Worldometer, загалом у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження на коронавірус, зокрема 656 853 летальних випадків, одужали від недуги 10 253 211 осіб.

Фото: ANSA.