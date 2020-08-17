У Києві минулої доби - 104 випадків COVID-19

У столиці вже 10 642 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"В 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян", - повідомив Кличко.

Так, серед тих, хто захворіли: 44 жінки віком від 20 до 71 року, 4 дівчинки від семи місяців до 12 років та 53 чоловіків віком від 21 до 84 років і троє хлопчиків від 9 до 16 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21. У Дарницькому та Солом’янському – по 16, в Шевченківському - 10 випадків.

Як повідомлялося, за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій Київ опинився у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки. Обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня.

В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464.