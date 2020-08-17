Кількість госпіталізацій із травня зросла майже втричі - Степанов

В Україні порівняно з травнем кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 зросла майже втричі.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 17 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На середину травня, це був тиждень з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих із коронавірусом складала 742 особи за тиждень. За минулий тиждень кількість госпіталізованих - 1991 особа, майже 2 тисячі. Ви бачите, що майже втричі збільшилась кількість госпіталізованих", - зазначив Степанов.

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Він додав, що госпіталізуються люди із важким або середньої важкості перебігом хвороби, а також ті, хто потребує кисневої терапії чи реанімаційних дій від лікарів.

Степанов розповів, що на середину травня в Україні загалом за тиждень робили трохи більше 58 тис. ПЛР-тестувань. При тому, що на початку квітня ці цифри були до 5-6 тис. тестувань. За минулий тиждень зробили 120 855 тестувань, і це тільки методом ПЛР.

Міністр додав, що на сайті МОЗ, а також на всіх офіційних сторінках відомства з'явиться інфографіка щодо поширення коронавірусної хвороби з початку пандемії.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1 464.