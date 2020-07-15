У Житомирі відновлюють планову госпіталізацію

У зв’язку з покращенням епідемічної ситуації у Житомирській міській ОТГ (Житомир та село Вереси) відновлюють госпіталізацію пацієнтів до стаціонарних відділень медзакладів.

Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Житомирська міськрада.

«Відновити планову госпіталізацію у стаціонарні відділення закладів охорони здоров’я за умови дотримання заходів інфекційного контролю. Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID -19», - йдеться у повідомленні.

Крім того, комісія визначила вимоги до роботи кінотеатрів та закладів культури. Зокрема, забороняється діяльність кінотеатрів з наповненістю більше 50% місць у кожному окремому кінозалі, закладів культури з наповненістю понад 50% стаціонарних місць для сидіння та/або більше однієї особи на 5 кв. метрів площі закладу культури.

Зазначається, що зараз в ОТГ завантаженість ліжок закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19, становить 2,06%. Середня кількість тестувань методами ПЛР та ІФА сягає 47,55. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – 6,17%.

Від початку епідемії у Житомирі підтверджено 517 випадків COVID-19, а загалом по області – 1542, у тому числі 34 летальних. Одужали 1159 пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу – 638 нових. Від початку епідемії зафіксовано 1412 летальних випадків, одужали 27 154 особи.