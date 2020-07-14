На Житомирщині за добу - жодного випадку коронавірусу
Про це повідомляє Житомирська обласна рада.
"За минулу добу в Житомирській області не діагностовано випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Оперативну інформацію 14 липня надали фахівці державної установи "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України", - йдеться у повідомленні.
Водночас за добу 28 людей одужали від коронавірусу.
Наразі найбільше випадків інфікування COVID-19 зафіксовано у Житомирі (517), Житомирському (199) та Коростенському (149) районах.
Загалом в області підтверджено 1542 випадки COVID-19, 1159 людей одужали, а 34 померли.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня, в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу – 638 нових. Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1412 летальних випадків, одужали 27 154 людини.