Сім областей не готові до послаблення карантину — МОЗ

Станом 13 липня сім регіонів України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з цими даними, не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

У МОЗ нагадали, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 перевищує 10%.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 липня в Україні зареєстровано 54 133 випадки COVID-19, зокрема 612 за добу.