У Житомирі запрацює ще одна ПЛР-лабораторія

«Вже завтра в тестовому режимі запрацює міська ПЛР-лабораторія у дитячій поліклініці по вулиці Ріхтера… Ми створили цю лабораторію, щоб мати змогу самостійно тестувати житомирян, не залежати ні від кого, та бути готовими до можливих нових спалахів хвороб», - повідомив Сухомлин.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook .

За словами мера, у лабораторії вже є 500 австрійських тестів, які допомогли закупити благодійники. Наступна партія зараз перебуває на митниці.

У Житомирі починає працювати ще одна ПЛР-лабораторія

Безкоштовно ПЛР-тестування зможуть пройти працівники бюджетних установ, які у власності громади. Не потрібно сплачувати і тим, хто має направлення лікаря в разі планової госпіталізації. Для цих категорій також безкоштовним буде ІФА-тест. Такі ж умови хочуть забезпечити для військовослужбовців.

Натомість усі охочі зможуть пройти ПЛР-тест за 1330 грн.

Наразі ПЛР-діагностику на COVID-19 на Житомирщині проводять обласний лабораторний центр та обласна клінічна лікарня.