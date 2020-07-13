Житомирська обласна лікарня "виходить" з карантину

Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського поновлює свою роботу після карантину з вівторка, 14 липня.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"Уже з 14 липня Житомирська обласна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського повністю відновлює свою роботу. Головний медичний заклад області надаватиме свої послуги у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консультативно-діагностична поліклініка медзакладу запрацювала 7 липня, а вже з 14 липня буде відновлено роботу стаціонару.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирській обласній лікарні, де зафіксували спалах COVID-19 серед медпрацівників та пацієнтів, на карантин закрили хірургічне та кардіохірургічне відділення, а також одне з відділень інтенсивної терапії.