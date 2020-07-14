У Києві за добу підтвердили ще 112 випадків COVID-19

У Києві на COVID-19 за минулу добу захворіли ще 112 осіб.

Про це у Telegram повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість мешканців столиці, в яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 112 осіб. Один хворий помер. Загалом коронавірус забрав життя 125 киян", - зазначив Кличко.

За його інформацією, на сьогодні в столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли: 50 жінок віком від 20 до 79 років; 56 чоловiкiв віком від 22 до 84 років; 4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчики - 12 і 16 років. Захворіли, зокрема, і 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 9 хворих. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 15 людей. Усього коронавірус подолали 2124 жителі столиці.

За словами Кличка, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 31. У Деснянському - 21 та в Дніпровському -14 випадків.

Кличко вчергове закликав не нехтувати елементарними правилами безпеки і берегти себе.

За даними сайту Worldometers, у світі станом на 14 липня, кількість випадків інфікування коронавірусом становить 13 234 687 осіб, 575 466 з них померли, а 7 695 922 – одужали.