Херсонщина готується відкрити дитячі табори

На Херсонщині з 31 липня планується відновити роботу дитячих таборів.

Про це у Faceboоk повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Отримав відповідь від головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка щодо відновлення роботи дитячих оздоровчих таборів на Херсонщині. Планується, що з 31 липня діяльність таборів буде відновлено», - зазначив Гусєв.

За його словами, відповідне рішення уряду має бути наступного тижня.

Наразі в області 209 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Із них: 192 особи побороли недуг, 14- інфіковані на COVID-19. Троє людей померли.