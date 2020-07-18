Ляшко не виключає зростання захворюваності на COVID-19 восени

Україні треба готуватися до зростання захворюваності на COVID-19 восени.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вважаю, що коронавірусна хвороба має сезонність. У літній період часу ми не бачимо того епідемічного потенціалу коронавірусу, він циркулює як грипоподібні захворювання. І сьогодні більше “горять” ті країни, які “горять” з грипом і грипоподібними захворюваннями. Більш насторожено треба відносити до осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу та грипоподібних захворювань. Це буде листопад — перша хвиля, лютий — друга хвиля”,- сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що зростання захворюваності на COVID-19 влітку відбулося через те, що пом’якшення карантинних заходів громадяни сприйняли як скасовування карантину.

“Дехто сприйняв пом’якшення карантину як повну відмову, як бізнес, так і люди. І в декого за період карантину ніхто з рідних, близьких не захворів, сформувалася така думка, що коронавірус — це міф. На жаль, це не міф. Лічильник летальних випадків захворювання у світі веде рахунок”, - сказав Ляшко.

Так 16 липня, за його словами був своєрідний рекорд в глобальному масштабі — понад 500 тисяч померлих, понад 14 млн захворіло на COVID-19, і це відбувається в умовах обмежувальних заходів, які впроваджені по всьому світі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 липня у світі зареєстровано 593 191 летальний випадок від COVID-19, 13 925 274 випадків захворювання. В Україні на COVID-19 з початку пандемії захворіли 57 264 особи, померли - 1456.