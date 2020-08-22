В Україні за добу виявили 2 328 випадків коронавірусу

За добу в Україні зафіксовано 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадків.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Системи моніторингу РНБО.

За добу одужали 657 осіб, померли 37.

Загалом від початку епідемії від COVID-19 одужали 51 735 осіб, померли - 2 244.

Найбільше нових випадків коронавірусної інфекції за добу лабораторно підтверджено в Харківській області - 291, Одеській - 210, Чернівецькій - 208, Тернопільській - 206.

У Києві за добу - 179 нових випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 серпня в Україні лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.

Фото: АА