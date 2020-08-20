В Одесі працюють "посадкові команди" на транспорті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.
"Через включення Одеси до «жовтої зони» по захворюваннях на COVID-19 і посилення протиепідеміологічних обмежень з 20 серпня трамваї і тролейбуси КП «Одесміськелектротранс» перевозять тільки сидячих пасажирів. Такий же режим діє і в маршрутних автобусах. На маршрутах працюють посадочні команди, які на вузлових зупинках також проводять профілактичну роботу з пасажирами, роз'яснюють важливість нових вимог", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в міському транспорті "продовжує діяти масковий режим, на кінцевих зупинках у транспортних засобах проводять дезінфекцію салону".
Одеська мерія закликала пасажирів громадського транспорту "не створювати масові скупчення, дотримуватися дистанції 1-1,5 метра з метою попередження і недопущення поширення в місті гострої інфекції СOVID-19".
Станом на 20 серпня в Одеській області лабораторно підтверджено 5408 випадків захворювання, в тому числі у 465 дітей і 524 медиків. Одужали 2081 особа, зарєстровано 82 летальні випадки.
За останню добу виявлено 127 інфікованих жителів, з них 10 дітей і 5 медпрацівників.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 серпня в Україні підтверджено 98 537 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 184 летальних випадків, одужало 50 441 людей. За добу підтверджено 2134 нові випадки захворювання на COVID-19.
Фото: пресслужба Одеської міськради