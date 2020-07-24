Львівська залізниця відновлює курсування 46 приміських поїздів

АТ "Укрзалізниця" відновить курсування 46 приміських поїздів по Львівській залізниці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця відновлює курсування 46 приміських територією обслуговування Львівської залізниці. Перші з них вирушать у рейси вже 24 липня, решта — наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 24 липня відновляться наступні приміські поїзди:

№ 6109 Львів — Мостиська-2 09:00-11:03;

№ 6112 Мостиська-2 — Львів 16:42-19:05;

№ 6437 Коломия — Івано-Франківськ 21:05-23:00;

№ 6452 Коломия — Заліщики 08:30-11:38;

№ 6451 Заліщики — Коломия 12:39-15:38;

№ 6441 Коломия — Рахів 09:05-13:22;

№ 6442 Рахів — Коломия 14:22-18:18;

№ 6092 Львів — Здолбунів 10:08-14:31;

№ 6093 Здолбунів — Львів 09:30-13:19;

№ 6204 Тернопіль — Підволочиськ 09:19-10:35;

№ 6207 Підволочиськ — Тернопіль 18:19-19:33.

З 25 липня також відновлять роботу поїзди:

№ 6021 Львів — Сянки 09:25-13:50;

№ 6022 Сянки — Львів 14:50-19:30;

№ 6187 Львів — Мукачево 09:07-15:08;

№ 6506 Мукачево — Стрий 16:06-19:50;

№ 6042 Львів — Тернопіль 08: 39-11:35;

№ 6045 Тернопіль — Львів 16:30-19:36;

№ 6438 Івано-Франківськ — Коломия 05:35-07:50;

№ 6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче 08:23-10:20;

№ 6404/6403 Яремче — Івано-Франківськ 17:04-19:00.

З 27 липня такі поїзди:

№ 6008 Трускавець — Львів 05:46-08:20.

До 1 серпня буде відновлено курсування:

№ 6062 Львів — Ходорів 09:05-11:18;

№ 6067 Ходорів — Львів17:15-19:37;

№ 6051 Стоянів — Львів 04:58-07:30;

№ 6052 Львів — Стоянів 09:40-22:13;

№ 6081 Ходорів — Стрий 05:54-07:00;

№ 6086 Стрий — Ходорів 20:20-21:30;

№ 6132 Самбір — Стрий 04:46-07:20;

№ 6135 Стрий — Самбір 17:58-20:03;

№ 6131 Стрий — Самбір 05:25-07:38;

№ 6136 Самбір — Стрий 17:15-19:30;

№ 6001 Рава Руська — Львів 04:43-06:52;

№ 6006 Львів — Рава Руська 20:45-23:00;

№ 7001 Львів — Мукачево 07:15-11:29;

№ 7002 Мукачево — Львів 15:56-20:08;

№ 6123 Львів — Шкло 17:23-18:48;

№ 6124 Шкло — Львів 19:00-20:28;

№ 6370 Стоянів — Ківерці 04:10-07:20;

№ 6369 Ківерці — Стоянів 20:52-23:52;

№ 6323 Олевськ — Сарни 04:00-06:19;

№ 6326 Сарни — Олевськ 20:31-23:52;

№ 6341/6342 Сарни — Здолбунів 06:29-09:20;

№ 6519/6520 Мукачево — Ужгород — Сянки 08:25-10:32/10:40-13:40;

№ 6565/6566 Сянки — Ужгород — Мукачево 14:05-17:05/17:15-19:14;

№ 6576 Батьово — Солотвино 07:30-12:40;

№ 6593 Солотвино — Батьово 17:12-23:10.

Під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники будуть викликати поліцію.

В Укрзалізниці нагадують, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. З 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин на місяць, а 22 червня його продовжили до 31 липня, а нещодавно Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.