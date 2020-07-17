Укрзалізниця відновлює рух 12 електричок територією Донецької залізниці

Цього тижня АТ "Укрзалізниця" відновить рух територією Донецької залізниці 10 електричок, та ще двох – з наступного понеділка.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На цьому тижні Укрзалізниця відновлює курсування 10 приміських поїздів територією обслуговування Донецької залізниці. Ще два поїзда — з наступного понеділка", - йдеться у повідомленні.

З 16-17 липня курсуватимуть такі приміські поїзди: №7057 Лозова — Костянтинівка; №6333 Лозова — Павлоград-1; №6334 Павлоград-1 — Покровськ; №6331 Покровськ — Павлоград-1; №6332 Павлоград-1 — Лозова; №6152 Чаплине — Авдіївка; №6441 Сватове — Попасна; №6442 Попасна — Сватове; №6447 Сватове — Попасна; № 6448 Попасна – Сватове.

З 20 липня курсуватимуть такі приміські поїзди: №6481 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова; №6482 Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.

В Укрзалізниці нагадують, що обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників поліції.

Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу — 848.

Читайте також: Укрзалізниця поновила рух майже половини поїздів

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

16 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що не варто поспішати з продовженням карантину надовго, доцільно продовжити його на місяць, не більше, і діяти залежно від розвитку ситуації.