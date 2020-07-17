Укрзалізниця відновлює рух 12 електричок територією Донецької залізниці

Укрзалізниця відновлює рух 12 електричок територією Донецької залізниці

Укрінформ
Цього тижня АТ "Укрзалізниця" відновить рух територією Донецької залізниці 10 електричок, та ще двох – з наступного понеділка.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На цьому тижні Укрзалізниця відновлює курсування 10 приміських поїздів територією обслуговування Донецької залізниці. Ще два поїзда — з наступного понеділка", - йдеться у повідомленні.

З 16-17 липня курсуватимуть такі приміські поїзди: №7057 Лозова — Костянтинівка; №6333 Лозова — Павлоград-1; №6334 Павлоград-1 — Покровськ; №6331 Покровськ — Павлоград-1; №6332 Павлоград-1 — Лозова; №6152 Чаплине — Авдіївка; №6441 Сватове — Попасна; №6442 Попасна — Сватове; №6447 Сватове — Попасна; № 6448 Попасна – Сватове.

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З 20 липня курсуватимуть такі приміські поїзди: №6481 Лантратівка — Кіндрашівська-Нова; №6482 Кіндрашівська-Нова — Лантратівка.

В Укрзалізниці нагадують, що обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників поліції.

Як повідомлялося, станом на 16 липня в Україні лабораторно підтверджені 56 455 випадків COVID-19, з них за добу — 848.

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В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшуватися чи посилюватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

16 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що не варто поспішати з продовженням карантину надовго, доцільно продовжити його на місяць, не більше, і діяти залежно від розвитку ситуації.

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