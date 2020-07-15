Укрзалізниця поновила рух майже половини поїздів

АТ "Укрзалізниця" відновило рух майже половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця вже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину. Наразі залізницями України курсують 65 поїздів далекого сполучення та 700 приміських", - йдеться у повідомленні.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, наразі вже курсує 59% поїздів далекого сполучення та 46% електричок.

"Залізниця поступово повертається до обсягів руху, які були до карантинних обмежень. Так, за два місяці після відновлення руху практично всі регіони України мають залізничне сполучення. Подальше відновлення пасажирського руху залежить від епідемічної ситуації в країні та відповідних рішень компетентних органів", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця почала відновлювати рух пасажирських поїздів залізницею в межах країни з 1 липня 2020 року, який було припинено з 18 березня 2020 року.