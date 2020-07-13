Укрзалізниця запустить ще 34 електрички та три поїзди

Цього тижня АТ "Укрзалізниця" запустить 34 приміських та 3 регіональних поїзди.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"Вже на цьому тижні Укрзалізниця запускає 34 приміських та 3 регіональних поїзди. 30 маршрутів в сфері обслуговування Південно-західної залізниці, і 4 – Придніпровської", - написав Криклій.

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Він додав, що з повним переліком маршрутів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці. Міністр зазначив, що через карантин у поїздах буде діяти обмеження: кількість пасажирів у вагонах не може перевищувати кількості сидячих місць. Пасажири і залізничники мають використовувати засоби індивідуального захисту.