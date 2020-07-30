Степанов назвав основні причини збільшення захворюваності на COVID-19 на заході України

Головною причиною зростання кількості хворих у західних областях є богослужіння, друга основна причина - громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком", - розповіли в ОП.

Крім того, міністр зауважив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином, за його словами, формуючи імунітет.

Водночас Президент висловив сподівання, що адаптивний карантин може стати більш дієвим для контролю поширення коронавірусної інфекції.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень", – сказав Зеленський.

Своєю чергою, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що зараз фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які допомагатимуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.

«Сподіваюся, що це буде найбільш ефективний спосіб», – зазначив очільник уряду.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1 197.