На Рівненщині від COVID-19 одужали найбільше людей в Україні

Кількість хворих, які на Рівненщині одужали від COVID-19, сягнула найвищого в Україні показника – понад 3720 осіб.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині від коронавірусу одужало 3722 людей, це найбільша кількість в Україні. За останню добу в області від COVID-19 одужало удвічі більше, ніж захворіло. Так, нових випадків інфікування – 63, а одужали 122 мешканці області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 20 липня в області зафіксовано 5153 випадки захворювання на коронавірус.

В області вже понад тиждень спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності на COVID-19.

Регіон вийшов із, так званої, «червоної зони». Відсоток виявлення випадків інфікування склав 10,6, за допустимої норми менше 11%. Це дозволило послабити карантинні обмеження.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджено 59 493 випадків COVID-19, з них за добу – 651. Загалом в Україні зареєстровано 1498 смертей від COVID-19. Одужали – 31 439. Хворіють нині – 26 556 пацієнтів.