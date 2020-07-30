У Києві за добу виявили 199 випадків коронавірусу

Станом на 30 липня в столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них за минулу добу - 199.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"За минулу добу коронавірус виявили ще у 199 мешканців Києва. Це найбільша кількість за увесь період пандемії", - зазначив Кличко.

Серед тих, хто захворів: 59 жінок віком від 18 до 88 років і 2 дівчинки - 7 та 16 років; 135 чоловіків віком від 18 до 74 років та 3 хлопчики від 3 до 12 років.

"Така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання", - зазначив він.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському районі – 95. У Деснянському – 28. У Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах — по 14 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1 197.

У гуртожитку столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» загалом вже 133 курсанти захворіли на COVID-19.