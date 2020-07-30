Житель Тернопільщини втретє заразився коронавірусом

На Тернопільщині зафіксували кілька випадків повторного захворювання на COVID-19, а один із пацієнтів заразився утретє.

Про це йшлося на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної держадміністрації.

«В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши на коронавірусну хворобу, ми не убезпечені від повторного захворювання», - поінформував начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

За його словами, спостерігається погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

За останній тиждень найбільше випадків COVID-19 зареєстровано серед жителів Бережанського, Збаразького, Монастириського, Чортківського, Тернопільського районів та м. Тернопіль.

Показник летальності від COVID-19 у Тернопільський області один з найнижчих – 1,4% (в середньому по Україні – 2,4%).

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш акцентував на важливості дотримання протиепідемічних заходів, зокрема, режиму носіння захисних масок й соціальної дистанції, дотримання усіх санітарних й протиепідемічних норм у громадському транспорті, закладах харчування, об’єктах торгівлі, а також на ринках.

«Через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 ще зарано послаблювати карантинні заходи. 31 липня відбудеться вручення документів про загальну середню освіту випускникам навчальних закладів з дотриманням усіх протиепідемічних норм», - зазначив Труш.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1 197. Загалом в Україні зареєстровано 1 673 смерті від COVID-19. Одужали – 37 394. Зараз хворіють – 29 727.

Фото: depositphotos