У Миколаєві - спалах коронавірусу на трьох підприємствах

У Миколаєві зафіксовано спалах коронавірусу на трьох підприємствах - МКП “Миколаївводоканал”, “Миколаївелектротранс” та ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«На території Миколаєва зафіксовано осередки захворювань на COVID-19 на підприємствах: МКП “Миколаївводоканал” — 26 осіб; ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» - 24 особи; МКП “Миколаївелектротранс” - 6 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні міського штабу з ліквідації НС заслухали керівництво вказаних підприємств, провели детальний аналіз причин виникнення захворювання та визначили алгоритм ліквідації наслідків НС на підприємствах.

За інформацією начальника управління охорони здоров’я міської ради Ірини Шамрай, при ЦПМСД м. Миколаєва створено 13 виїзних бригад для забору біоматеріалу вдома у пацієнтів з підозрою на COVID-19, які перебувають в легкому стані перебігу хвороби і знаходяться на дистанційному спостереженні.

Станом на 27 серпня в Миколаївській області зареєстровано 1040 підтверджених випадків COVID-19, із них 458 осіб у м. Миколаєві.

Загалом в Україні лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.