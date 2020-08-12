На Донеччині одужали 84% пацієнтів з COVID-19 – ОДА

У Донецькій області від початку епідемії коронавірусу вже одужали 847 із 1014 пацієнтів (тобто 83,5%), які мали підтверджений діагноз COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької ОДА.

«У Донецькій області від початку карантину зареєстровано 1014 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 847 людей вже одужали. За минулу добу було 13 пацієнтів, які одужали, отримавши другий негативний ПЛР-тест», - повідомили в адміністрації.

Там також зазначили, що за весь час епідемії у регіоні COVID-19 призвів до 13 летальних випадків.

Найбільше хворих - 466 осіб - було зареєстровано в Слов’янську, далі за кількістю інфікованих ідуть Маріуполь (198 випадків) та Краматорськ (95 випадків).

В ОДА нагадали, що серед хворих із COVID-19 - 145 медичних працівників, з яких більшість у Слов’янську (медики з психоневрологічного інтернату) та Маріуполі (з обласної лікарні інтенсивного лікування).

Серед інфікованих COVID-19 на Донеччині найбільше людей віком 41-50 років - 215 осіб. Дітей і молоді до 18 років – 67 пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу виявлено 1433 випадки зараження коронавірусом, станом на 12 серпня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 становить 84 548.