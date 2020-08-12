На Донеччині завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19 ледь перевищує 5% - ОДА

У Донецькій області завантаженість ліжок у медичних закладах для профільної госпіталізації пацієнтів з COVID-19 становить 5,23%.

Про це на брифінгу в Краматорську заявив директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко, передає кореспондент Укрінформу.

«Завантаженість ліжок по Донецькій області на сьогодні становить 5,23%. Це значно нижче максимальних граничних меж», - сказав Бойко.

Він додав, що Донеччина за епідемічними показниками належить до «зеленої» зони.

Серед тих, хто зараз лікується в області від COVID-19, 87 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, а 48 – на стаціонарному в медичних закладах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 серпня лабораторно підтвердили 83 115 випадків COVID-19, у тому числі 1158 за останню добу.