Які пункти до якої карантинної зони: уряд опублікував перелік

Які пункти до якої карантинної зони: уряд опублікував перелік

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Укрінформ
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов опублікував детальний перелік населених пунктів, які розподілено на чотири зони, відповідно до епідеміологічної ситуації.

Про це Немчінов написав у Телеграмі за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 серпня.

"З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони буде віднесено: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області", - написав Немчінов.

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Також він зауважив, що до помаранчевої зони віднесено: Луцький та Любешівський райони Волинської області; місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області.

До помаранчевої зони віднесли також Миколаївський та Саратський райони Одеської області; місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області; місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області; місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

Крім того, до жовтої зони віднесли місто Київ; міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області; місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області.

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За повідомленням Немчінова, до жовтої зони віднесли також міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області; місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області; Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Як раніше повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення СOVID-19, в Україні оновили розподіл на карантинні зони, зважаючи на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки - червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів з 17 серпня.

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Cтаном на 13 серпня в Україні 86 140 підтверджених випадків COVID-19, з них за добу зафіксовано 1 592.

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