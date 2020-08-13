Які пункти до якої карантинної зони: уряд опублікував перелік

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов опублікував детальний перелік населених пунктів, які розподілено на чотири зони, відповідно до епідеміологічної ситуації.

Про це Немчінов написав у Телеграмі за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 12 серпня.

"З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. До червоної зони буде віднесено: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької області", - написав Немчінов.

Читайте також: Київ та 11 регіонів не готові до послаблення карантину

Також він зауважив, що до помаранчевої зони віднесено: Луцький та Любешівський райони Волинської області; місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області; міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області.

До помаранчевої зони віднесли також Миколаївський та Саратський райони Одеської області; місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області; місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області; місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

Крім того, до жовтої зони віднесли місто Київ; міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області; місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області.

За повідомленням Немчінова, до жовтої зони віднесли також міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області; місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області; Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Як раніше повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення СOVID-19, в Україні оновили розподіл на карантинні зони, зважаючи на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки - червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Оновлений поділ діятиме протягом 14 днів з 17 серпня.

Cтаном на 13 серпня в Україні 86 140 підтверджених випадків COVID-19, з них за добу зафіксовано 1 592.