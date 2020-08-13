Центробанки України та Британії співпрацюватимуть у протидії COVID-19

Україна та Велика Британія домовилися співпрацювати та обмінюватися досвідом у протидії держав та центробанків пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, це обговорили на зустрічі голова Національного банку Кирило Шевченко та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Важливими темами обговорення на зустрічі також були: стан економіки України та вплив пандемії COVID-19, продовження співпраці з міжнародними партнерами, подальша політика НБУ та наступні кроки у реформуванні фінансової системи України. Сіммонс та Шевченко домовилися співпрацювати та обмінюватися досвідом у протидії держав та центробанків пандемії COVID-19, запровадженні зелених технологій в економіці, регулюванні небанківського фінансового ринку, підвищенні фінансової інклюзії.

"Найголовніша мета Національного банку сьогодні – залишатися прогнозованим та відкритим партнером. Тісні відносини з міжнародними партнерами – це здобутки останніх років, ми налаштовані докласти максимальних зусиль, щоб зберегти їх такими. З нашого боку ви побачите відповідальне ставлення до всіх узятих на себе зобов’язань та продовження послідовної політики Національного банку", – запевнив голова Нацбанку.

Читайте також: НБУ назвав причини уповільнення інфляції в липні

Як повідомляв Укрінформ, для зменшення наслідків впливу коронавірусу Національний банк з початку карантину в Україні знизив облікову ставку з 11% до 6%, був постійно присутнім на валютному ринку для згладжування надмірних коливань курсу, запровадив пакет антикризових заходів. Так, НБУ забезпечив можливість для банків пропонувати кредитні канікули для клієнтів, заборонив банкам запроваджувати будь-які обмеження на доступ громадян до їхніх коштів, зробив кроки для заохочення обслуговування клієнтів онлайн, розширив доступ банків для фінансування.