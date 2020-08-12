Послаблення в зонах карантину відбуватиметься не частіше, ніж раз на два тижні - МОЗ

Рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці з червоної, помаранчевої чи жовтої зони щодо небезпеки короновірусу не може бути переглянуте раніше, ніж за 14 днів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми прийняли рішення, що комісія ТЕБ та НС приймає рішення щодо встановлення рівня епідемічної небезпеки кожні 7 днів. Рішення про послаблення червоного, помаранчевого та жовтого рівнів небезпеки може бути переглянуто не раніше, ніж через 14 днів. Тому що максимальний інкубаційний період (COVID-19 — ред.) складає 14 днів, це по перше. По друге, 14 днів - це той період, коли ми чітко можемо побачити, що наші обмеження, які були зроблені, дієві і ситуація на території району чи міста стабілізувалася”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів вніс зміни в постанову №641, якою регламентуються карантинні обмеження в країні, зокрема встановив три показники, за якими в регіоні встановлюється рівень епідеміологічної небезпеки: відсоток заповненості ліжок в медзакладах, де лікують пацієнтів з COVID-19, рівень тестування на COVID-19 не менше 24 тестів на 100 тис. населення, показник захворюваності в адміністративно-територіальних одиницях на рівні 40 осіб на 100 тис. населення.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 серпня лабораторно підтвердили 84 548 випадків COVID-19, із них за добу – 1 433. Загалом від початку пандемії в країні померло 1970 інфікованих, одужало вже 45 686 людей.

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Найбільше хворих на COVID-19 за останню добу було виявлено в Києві - 182 , Львівській області — 166 , Харківській області — 139, Івано-Франківськівй області - 128, Чернівецькій області — 113.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.