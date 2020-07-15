На Волині дозволили відкрити дитсадки і санаторії

На Волині пом'якшують карантинні заходи, зокрема, дозволили пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення, роботу дитсадків, а також санаторіїв, баз відпочинку тощо.

Таке рішення ухвалила сьогодні, 15 липня, регіональна комісія з питань з питань ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

"Члени комісії проголосували за деякі пом’якшення карантинних норм. Зокрема, дозволено пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та відвідування дошкільних закладів. Окрім того, скасовано обмеження щодо роботи закладів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо)", - йдеться у повідомленні.

При цьому важливою умовою залишається обов’язкове дотриманням вимог, що встановлені головним санітарним лікарем України.

Також взято до виконання вимоги постанови КМУ №588 щодо пом’якшення карантинних вимог для розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування (кінотеатрів, ресторанів, кафе, барів тощо) - їм дозволено працювати з 7.00 до 23.00.

За інформацією головного санітарного лікаря області Наталії Янко, упродовж останнього тижня в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності. Так, показник динаміки випадків інфікування набув сталої тенденції до зниження і на сьогодні складає 22,6 % (при рекомендованому не більше 10 %). Кількість інфікувань за останній тиждень зменшилась на 30%. Середній показник захворюваності в області зменшився до 28,3 на 100 тис. населення.

Загалом станом на 15 липня на Волині зареєстровано 3117 випадків COVID-19 (37 за останню добу). Одужала 1841 особа. 74 випадки хвороби завершились летально.

Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадки COVID-19, з них за добу - 836.