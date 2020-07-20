Найбільше нових випадків за добу - на Львівщині

За останню добу на Львівщині зафіксували 115 нових випадків інфікування коронавірусом. Проте людей, які одужали, вперше від часу пандемії більше, ніж інфікованих, – 181.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«У Львові та на Львівщині підтверджено 8115 випадків інфікування коронавірусом, з них 209 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 532 ПЛР-тести. Відтак, 115 — позитивні. Серед них львів`ян — 63. Залишок проб у холодильнику — 162. У неділю, 19 липня 2020 року, на Львівщині вперше зафіксовано випадок, коли кількість лабораторно зафіксованих випадків одужання від COVID-19 перевищила кількість нових випадків інфікування», - повідомила керівниця міського штабу із протидії коронавірусу, заступниця міського голови Львова Галина Слічна.

Із початку епідемії коронавірусу кількість інфікованих на Львівщині склала уже 8115 осіб. Із них станом на ранок 20 липня 2020 року одужали 1605 осіб (19,78% від загальної кількості інфікованих), в тому числі протягом минулої доби лабораторно підтверджено 181 випадок одужання від коронавірусу. Померли 209 пацієнтів - 1 пацієнт протягом минулої доби. Таким чином, смертність від коронавірусу на Львівщині на сьогодні становить 2,575% від загальної кількості інфікованих.

Кількість «активних» пацієнтів із коронавірусом становить 6301 особу (77,645% від загальної кількості інфікованих), порівняно з учорашнім днем кількість «активних» пацієнтів на Львівщині вперше скоротилася.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 липня підтверджено 59 493 випадки COVID-19, з них за добу – 651. Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків, одужали 560 пацієнтів.