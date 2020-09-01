Лікарні першої хвилі у Києві заповнені на 50% - Кличко

У разі погіршення епідемічної ситуації з COVID-19 міська влада Києва готова розгорнути до 7 тисяч ліжок. Зараз лікарні першої хвилі заповнені на 50%.

Як повідомляє Укрінформ, про це Віталій Кличко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Сьогодні у лікарнях перебуває близько 740 пацієнтів. Лікарні першої хвилі у нас заповнені на 50%. Ми зараз готові у випадку необхідності розгорнути до 7 тисяч ліжок. Але це крайня складова, коли всі наші лікарні перейдуть у режим роботи як інфекційні відділення. Я кажу про критичні речі, та ми далекі до цих показників і робимо все щоб ні в якому разі нам вже не переходити до других ланок лікарень, які будуть працювати як інфекційні відділення», - зазначив міський голова.

Він указав, що у столиці спостерігається підвищення кількості інфікованих коронавірусом, однак запевнив що ситуація контрольована.

«Декілька днів тому у нас був негативний рекорд, коли кількість хворих за добу стала 320. Зараз велика кількість хворих, тільки за минулу добу - 277, на жаль шестеро людей померли. Жахлива статистика: за цей час коронавірус забрав життя 208 киян. Тобто ситуація погіршується, але поки що контрольована, і ми робимо все щоб вона не переходила червоні лінії», - зазначив Кличко.

Водночас він поінформував, що столична влада підготувалася до початку навчального року.

«1 вересня близько 300 тисяч дітей підуть у школи і дитсадки. Можу сказати, що ми підготовлені. Виділено з київського фонду 30 млн грн - ці гроші ідуть на скринінг, вимірювання температури, засоби безпеки, маски», - розповів мер Києва.

Як повідомлялося, столична влада підготувала додаткові госпітальні бази для прийому інфікованих коронавірусом.

В Україні за останню добу зареєстровано 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їх кількість сягнула 121 215.

Фото: kiev.klichko.org