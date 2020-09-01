Кличко: Транспорт у Києві може зупинитися тільки в разі "інфекційного вибуху"

Закриття у Києві руху наземного громадського транспорту та метрополітену можливе лише в тому разі, коли хворих із COVID-19 буде значно більше, ніж місць у лікарнях, здатних їх прийняти.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я сподіваюся, що ми не дійдемо до того критичного стану», - сказав він, коментуючи питання про те, у якому разі міська влада буде змушена зупинити роботу громадського транспорту.

«Це може статися тільки у випадку так званого «інфекційного вибуху». Те що сталося в Італії, Іспанії, в Нью-Йорку свого часу. Ми робимо все, що б ні в якому разі нам не дійти до цієї ситуації. Це може статися коли кількість хворих буде значно перевищувати кількість ліжок в лікарнях та лікарів, які зможуть надавати допомогу хворим. Це крайній випадок і я сподіваюся, за всіма показниками у нас цього не повинно статися», - сказав Кличко.

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 277 осіб, шестеро хворих померли.

За останню добу в Україні підтверджено 2141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії їх загальна кількість сягнула 121 215.