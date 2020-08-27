Уроки на свіжому повітрі і не тільки: як працюватимуть школи на Київщині

У Київській області допускають, що за сприятливих погодних умов більшість уроків будуть проходити на свіжому повітрі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Наступного вівторка у закладах освіти стартує навчальний рік. Влада відповідально ставиться до цього виклику і заздалегідь вжила заходів, щоб мінімізувати загрозу здоров'ю дітей та педагогічних працівників під час навчального процесу", - зазначив Володін.

За його словами, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування виділили кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників та учнів. "З педагогічними працівниками та технічним персоналом проведені відповідні інструктажі, розроблені інструкції, оформлено інформаційні стенди щодо безпечного поводження учнів в умовах карантину, розроблені графіки переміщення здобувачів освіти. За сприятливих погодних умов більшість уроків будуть проходити на свіжому повітрі” - сказав Володін.

Він повідомив, що станом на 26 серпня загальний відсоток забезпеченості закладів загальної середньої освіти засобами індивідуального захисту та дезінфекції в області становить 93%. "Маємо в області епідеміологічну "помаранчеву зону" в Києво-Святошинському районі. На його території - 39 шкіл. Управління освіти району закупило засобів індивідуального захисту на 200 тис. грн. Це потреба трьох тижнів. Також допомогу надають голови сільських, міських рад, керівники підприємств, громадськість", - зазначив він.

Володін повідомив, що укладені договори з постачальниками на 2,5 млн грн. Наразі тривають закупівлі ще 80 термометрів, електросушарок, паперових рушників, контейнерів для використаних масок та щитків, дезінфікуючих засобів.

"У кожному закладі буде моніторинг стану здоров'я учнів і працівників шляхом термометрії, опитування учнів про їх самопочуття та регулярної комунікації з батьками. У закладах освіти в обов’язковому порядку після кожного уроку передбачена санація рук. Її контролюватимуть педагогічні та технічні працівники - вчителі, вихователі, медики. Графік освітнього процесу зміститься в часовому режимі. Працю будуть оплачувати відповідно до педагогічного навантаження", - додав він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.