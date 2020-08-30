В Україні - 2096 нових випадків коронавірусу

В Україні за останню добу зареєстровано 2 096 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 119 074.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за добу померло 35 інфікованих, загалом від початку епідемії недуга забрала життя 2 527 українців.

Одужало вже 56 734 людини, з них 598 за останню добу.

Найбільше хворих виявлено у Харківській області (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148), м. Києві (109) та Хмельницькій області (105).

Фото Андрія Скакодуба