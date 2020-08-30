Кількість випадків COVID-19 на Буковині перевищила 10 тисяч

У Чернівецькій області від початку епідемії коронавірусної інфекції підтверджено 10 145 випадків зараження.

Як передає Укрінформ, відповідну інформацію оприлюднив у Фейсбуку голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його даними, за минулу добу лабораторний центр дослідив 1034 зразки. За результатами аналізів на Буковині виявлено 148 випадків COVID-19. Таким чином загальна їх кількість сягнула 10 145.

Читайте також: На Буковині суди масово відмовляються штрафувати за порушення карантину

Як повідомлялося, в Україні станом на 29 серпня лабораторно підтверджено 116 978 випадків COVID-19, з них 2492 летальні, 56 138 людей одужали. За добу виявлено 2481 новий випадок (попередньої доби - 2438).