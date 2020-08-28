На Буковині суди масово відмовляються штрафувати за порушення карантину

Сторожинецький, Кіцманський, Заставнівський. Першотравневий, Хотинський, Новоселицький та Герцаївський районні суди Чернівецької області у серпні розглянули більше 30 справ про адмінправопорушення за статтею 44-3 КУпАП - Порушення щодо карантину людей.

Майже в усіх справах порушникам не призначили жодного штрафу. Про це йдеться у відповідних вироках на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, передає Укрінформ.

Серед порушників, на яких складали протоколи, є і підприємець з району "червоної" зони, який продовжував працювати під час дії заборон цієї зони.

Зокрема, 4 серпня поліцейські склали адміністративний протокол на власника господарського магазину, який продовжував працювати, порушуючи постанову уряду від 22 липня цього року щодо поділу на карантинні зони.

Кіцманський районний суд визнав, що у протоколі поліції не викладено суть правопорушення, тому вирішив закрити провадження у справі через відсутність події та складу адмінправопорушення.

Подібне формулювання застосовувалося і до порушників маскового режиму у громадських місцях, і до підприємців, які продовжували працювати всупереч рішень місцевих комісій, і до перевізників, які працювали після рішення про зупинку громадського транспорту, і до адміністраторів ресторанів, які не закривали заклади після 22:00, і до жінки, яка гуляла Чернівцями під час карантину без паспорта, і навіть щодо п'яного мешканця села Задубрівка, який перебував без маски і рукавичок у сільському клубі.

З усіх подібних справ лише в одному випадку суд призначив 17 тисяч гривень штрафу власнику магазину "Все для дому" села Горошівці Заставнівського району за те, що той у липні продавав у своєму магазині продукти без масок, рукавичок і антисептика.

Заставнівський районний суд визнав підприємця винним у порушенні правил щодо карантину людей.

Ще в одному подібному випадку вже Новоселицький районний суд визнав продавчиню магазину, яка продавала продукти без одягненої маски винною, але обмежився щодо неї усним зауваженням.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 31 серпня 21 адміністративно-територіальна одиниця віднесена до червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до червоної зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький, Вижницький та Глибоцький райони Чернівецької області.

В Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них за добу – 2 438.

У Чернівецькій області зафіксували 9855 випадків інфікування COVID-19. Із них 6092 пацієнтів одужали, 273 людини померли.