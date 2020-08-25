У Коломиї поновлюють спецрейси для людей, які працюють у "червоній" зоні

У Коломиї, яка з 24 серпня увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, відновлюють спецрейси для медиків, працівників держустанов та органів самоврядування, продавців продуктових магазинів та аптек.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Коломийська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці.

«З 26 серпня для працівників критичної інфраструктури у Коломийській ОТГ відновлюють спеціальні рейси. Оплата для пасажирів - згідно з діючими тарифами. Нагадаємо, що до критичної інфраструктури належать працівники медичних закладів, органів місцевого самоврядування, держустанов, продовольчих магазинів та аптек», - повідомляє Коломийська міська рада.

За їхньою інформацією, нині посвідчення працівників критичної інфраструктури мають 5 тисяч мешканців Коломийщини.

Як повідомляло агентство, на Прикарпатті з 24 серпня до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки увійшли Косівський, Городенківський, Тисменицький райони та місто Коломия.

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У Коломиї від 24 серпня закрили 11 дитсадків та зупинили громадський транспорт. Навчальний рік тут планують розпочати 7 вересня.

Станом на 25 серпня на Прикарпатті зафіксовані 8154 випадки захворювання на COVID-19.

В Україні за останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 1658 випадках. Загалом лабораторно підтверджені 108 415 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 318 - летальні, 52 870 пацієнтів одужали.