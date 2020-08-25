У Коломиї поновлюють спецрейси для людей, які працюють у "червоній" зоні
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Коломийська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці.
«З 26 серпня для працівників критичної інфраструктури у Коломийській ОТГ відновлюють спеціальні рейси. Оплата для пасажирів - згідно з діючими тарифами. Нагадаємо, що до критичної інфраструктури належать працівники медичних закладів, органів місцевого самоврядування, держустанов, продовольчих магазинів та аптек», - повідомляє Коломийська міська рада.
За їхньою інформацією, нині посвідчення працівників критичної інфраструктури мають 5 тисяч мешканців Коломийщини.
Як повідомляло агентство, на Прикарпатті з 24 серпня до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки увійшли Косівський, Городенківський, Тисменицький райони та місто Коломия.
У Коломиї від 24 серпня закрили 11 дитсадків та зупинили громадський транспорт. Навчальний рік тут планують розпочати 7 вересня.
Станом на 25 серпня на Прикарпатті зафіксовані 8154 випадки захворювання на COVID-19.
В Україні за останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 1658 випадках. Загалом лабораторно підтверджені 108 415 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 318 - летальні, 52 870 пацієнтів одужали.