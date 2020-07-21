В Україні підтвердили 60 166 випадків COVID-19, за добу - 673

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків. Одужали 760 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1518 смертей від COVID-19. Одужали – 32 199. Хворіють нині – 26 449 осіб.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 651 випадок коронавірусу.