В Україні підтвердили 60 166 випадків COVID-19, за добу - 673
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Укрінформ
В Україні станом на 21 липня лабораторно підтверджено 60 166 випадків COVID-19, з них за добу – 673.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 20 нових летальних випадків. Одужали 760 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1518 смертей від COVID-19. Одужали – 32 199. Хворіють нині – 26 449 осіб.
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Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 651 випадок коронавірусу.