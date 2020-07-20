У Франківську через COVID-19 скасували сезон безкоштовних екскурсій

В Івано-Франківську через коронавірус не відбудеться сезон безкоштовних екскурсій.

Про це повідомляє Івано-Франківщина туристична.

«У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією, викликаною поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, IX сезон безкоштовних екскурсій в Івано-Франківську не відбудеться», – йдеться в повідомленні.

Раніше початок сезону гіди міста планували перенести на час після завершення карантинних обмежень.

Традиційно сезон безкоштовних екскурсій в Івано-Франківську розпочинався у другу неділю травня. Він тривав до кінця вересня із залученням понад 20 гідів. Безкоштовні екскурсії розпочиналися у неділю о 12-й годині біля міської Ратуші. Сезон збирав на мандрівки містом до тисячі людей.

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Станом на 20 липня в Івано-Франківській області коронавірус лабораторно підтверджено у 3 536 випадків захворювання.

За даними Центру громадського здоров’я, в Україні загалом 59 493 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1 498 летальних, 31 439 пацієнтів одужали.