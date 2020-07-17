У с. Підлісне Олександрівського району Кіровоградщини почали проводити екскурсії козиною фермою. В області сподіваються, що таких атракцій згодом стане більше.

Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної держадміністрації.

"У с. Підлісне Олександрівського району господарство "Лісова коза" почало проводити екскурсії для туристів. Офіційне відкриття туристично-рекреаційного комплексу на підприємстві відбулось сьогодні, 17 липня", - йдеться у повідомленні.

Перший заступник голови ОДА Ігор Кузьмін зазначив, що обласна влада сприятиме розвитку рекреаційного потенціалу "Лісової кози". Один із шляхів – робота над формуванням туристичних маршрутів з урахуванням візиту саме на це господарство як одну з атракцій.

У селі на Кіровоградщині започаткували екскурсії козиною фермою / Фото: Кіровоградська ОДА

Також у найближчих планах ОДА – зустрічі з іншими фермерами, які займаються розведенням кіз на Кіровоградщині. Їхня готовність до взаємодії дасть передумову до створення ще одного аграрного кластеру в регіоні. Серед очевидних переваг – розвиток, вдосконалення всіх циклів виробництва, об'єднання під одним брендом продукції від різних виробників і в результаті – вихід не лише на всеукраїнський, а й на світовий ринок.