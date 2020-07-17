У селі на Кіровоградщині започаткували екскурсії козиною фермою
Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної держадміністрації.
"У с. Підлісне Олександрівського району господарство "Лісова коза" почало проводити екскурсії для туристів. Офіційне відкриття туристично-рекреаційного комплексу на підприємстві відбулось сьогодні, 17 липня", - йдеться у повідомленні.
Перший заступник голови ОДА Ігор Кузьмін зазначив, що обласна влада сприятиме розвитку рекреаційного потенціалу "Лісової кози". Один із шляхів – робота над формуванням туристичних маршрутів з урахуванням візиту саме на це господарство як одну з атракцій.
У селі на Кіровоградщині започаткували екскурсії козиною фермою / Фото: Кіровоградська ОДА
Також у найближчих планах ОДА – зустрічі з іншими фермерами, які займаються розведенням кіз на Кіровоградщині. Їхня готовність до взаємодії дасть передумову до створення ще одного аграрного кластеру в регіоні. Серед очевидних переваг – розвиток, вдосконалення всіх циклів виробництва, об'єднання під одним брендом продукції від різних виробників і в результаті – вихід не лише на всеукраїнський, а й на світовий ринок.