На Кіровоградщині показали, який вигляд матиме заповідник "Чорний Ворон"

На території села Розумівка, що на Кіровоградщині, впорядкувати три земельні ділянки для створення меморіально-туристичного комплексу "Чорний Ворон" площею понад 3 га.

Про це заявила заступниця голови Кіровоградської облдержадміністрації Тетяна Волинець під час презентації проєкту, що відбулася в четвер, 21 травня, повідомляє інформаційний портал "Гречка".

"Отримали дозволи і починаємо працювати над створенням комплексу "Чорний Ворон". Хотіли створити меморіально-туристичний комплекс. Тому продумували низку додаткових атракцій, щоб туристи могли відвідати також і Розумівку, і Бовтишку", – розповіла Волинець.

Перший етап реалізації проєкту зі створення меморіально-туристичного комплексу планують втілити цьогоріч до початку жовтня.

Зокрема, передбачено реекспозицію музею села Розумівки. Історико-меморіальний заповідник "Чорний Ворон" буде філією Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.

За словами директорки обласного краєзнавчого музею Наталії Агапєєвої, наприклад, хочуть доповнити частину археології села, облаштувати дискусійний кінозал у сільському музеї, а також пересувні виставки. Реекспозиція передбачає ремонт музею, зокрема облаштування професійного освітлення. Крім оновлення музею, також в селі планується реконструкція центральної площі села.

Що ж до самого комплексу, то він розміститься на 3,18 га. Фінансування проєкту здійснюється з обласного, районного і сільського бюджетів. Також подають, за словами Волинець, проєкт на окремі гранти.

На території комплексу планують спорудити меморіальну композицію "Хрести", каплицю в козацькому стилі. Загалом усе хочуть облаштовувати в натуральному стилі – від криниці до місць відпочинку для туристів.

У зоні "Повстанський табір" створять землянки. А також хочуть відтворити локації з фільму "Чорний Ворон".

Крім того, на території комплексу планують встановити наметовий майданчик, щоб молодіжні організації могли влаштовувати таборівки. Передбачили в комплексі й зону військово-патріотичного виховання – тематичні маршрути й стежини.

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Уже влітку 2,6 га лісу на території комплексу вичистять лісівники і там буде ландшафтний парк. Передбачається також будівництво дороги (планують встигнути до осені) та ліній електропостачання.

Меморіально-туристичний комплекс "Чорний Ворон" матиме логотип та брендування, яке надалі з'явиться на сувенірній продукції. Наразі, за словами начальника управління комунікацій з громадськістю ОДА Віталія Останнього, ведуть перемовини з лідером гурту "От Vinta" Юрком Журавлем, щоб автор логотипу подарував зображення "Чорного Ворона".

Також біля Розумівки планують до 100-річчя останнього бою загону отамана Чорного Ворона провести реконструкцію цієї події.

Як повідомляв Укрінформ, передбачається, що меморіально-туристичний комплекс "Чорний Ворон" буде відкритий для туристів цілорічно. Урочище Чорний Ворон розташоване в селі Розумівка Олександрівського району. Село має вигідне географічне положення і потужну історичну складову.

Фото: gre4ka.info