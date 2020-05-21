На Кіровоградщині показали, який вигляд матиме заповідник

На Кіровоградщині показали, який вигляд матиме заповідник "Чорний Ворон"

Фото
Укрінформ
На території села Розумівка, що на Кіровоградщині, впорядкувати три земельні ділянки для створення меморіально-туристичного комплексу "Чорний Ворон" площею понад 3 га.

Про це заявила заступниця голови Кіровоградської облдержадміністрації Тетяна Волинець під час презентації проєкту, що відбулася в четвер, 21 травня, повідомляє інформаційний портал "Гречка"

"Отримали дозволи і починаємо працювати над створенням комплексу "Чорний Ворон". Хотіли створити меморіально-туристичний комплекс. Тому продумували низку додаткових атракцій, щоб туристи могли відвідати також і Розумівку, і Бовтишку", – розповіла Волинець.

Перший етап реалізації проєкту зі створення меморіально-туристичного комплексу планують втілити цьогоріч до початку жовтня.

Зокрема, передбачено реекспозицію музею села Розумівки. Історико-меморіальний заповідник "Чорний Ворон" буде філією Кіровоградського обласного краєзнавчого музею.

Читайте також: Подорож "Від індустрії до загубленого раю" запропонують туристам на Кіровоградщині

За словами директорки обласного краєзнавчого музею Наталії Агапєєвої, наприклад, хочуть доповнити частину археології села, облаштувати дискусійний кінозал у сільському музеї, а також пересувні виставки. Реекспозиція передбачає ремонт музею, зокрема облаштування професійного освітлення. Крім оновлення музею, також в селі планується реконструкція центральної площі села.

Що ж до самого комплексу, то він розміститься на 3,18 га. Фінансування проєкту здійснюється з обласного, районного і сільського бюджетів. Також подають, за словами Волинець, проєкт на окремі гранти.

На території комплексу планують спорудити меморіальну композицію "Хрести", каплицю в козацькому стилі. Загалом усе хочуть облаштовувати в натуральному стилі – від криниці до місць відпочинку для туристів.

У зоні "Повстанський табір" створять землянки. А також хочуть відтворити локації з фільму "Чорний Ворон".

Крім того, на території комплексу планують встановити наметовий майданчик, щоб молодіжні організації могли влаштовувати таборівки. Передбачили в комплексі й зону військово-патріотичного виховання – тематичні маршрути й стежини.

Читайте також: Урочище Чорний ворон хочуть зробити привабливим для туристів

Уже влітку 2,6 га лісу на території комплексу вичистять лісівники і там буде ландшафтний парк. Передбачається також будівництво дороги (планують встигнути до осені) та ліній електропостачання.

Меморіально-туристичний комплекс "Чорний Ворон" матиме логотип та брендування, яке надалі з'явиться на сувенірній продукції. Наразі, за словами начальника управління комунікацій з громадськістю ОДА Віталія Останнього, ведуть перемовини з лідером гурту "От Vinta" Юрком Журавлем, щоб автор логотипу подарував зображення "Чорного Ворона".

Також біля Розумівки планують до 100-річчя останнього бою загону отамана Чорного Ворона провести реконструкцію цієї події.

Як повідомляв Укрінформ, передбачається, що меморіально-туристичний комплекс "Чорний Ворон" буде відкритий для туристів цілорічно. Урочище Чорний Ворон розташоване в селі Розумівка Олександрівського району. Село має вигідне географічне положення і потужну історичну складову.

Фото: gre4ka.info

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-